Resultado del último sorteo de Paisita Día hoy miércoles 7 de octubre de 2026

Con un nombre que rinde tributo a la cultura paisa, Paisita Día figura entre los chances más reconocidos de Antioquia y cuenta con miles de seguidores en todo el país. Los sorteos se emiten por Teleantioquia, de modo que los apostadores pueden ver en directo el resultado oficial.

Número ganador de Paisita Día

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El número que resultó ganador en el chance Paisita Día de este miércoles 7 de octubre de 2026 es el (resultado en breve). ¡Felicitaciones a quienes acertaron! Se aconseja confirmar en el punto de venta autorizado si el tiquete coincide con el resultado oficial.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Los apostadores pueden sumar desde 2025 una quinta balota o número adicional. Esta modalidad incrementa el valor del premio cuando, además, se aciertan las demás cifras del sorteo.

Las apuestas van desde $500 hasta $25.000. Para llevarse el premio mayor, el número elegido debe coincidir exactamente con el resultado oficial, y las cifras deben estar en el mismo orden, de izquierda a derecha.



Vea el sorteo en vivo aquí:

A qué hora juega Paisita Día

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El sorteo se realiza a diario, aunque el horario varía según el día. De lunes a sábado se juega a la 1:00 p. m.; los domingos y festivos, a las 2:00 p. m.

Cómo se juega el chance

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Existen varias modalidades de apuesta. El premio depende de cuántas cifras se acierten y de si coinciden en el orden del resultado oficial.



Cuatro cifras directo o superpleno: se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: se aciertan las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: se aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: se aciertan las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: se acierta solo la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El trámite varía según el monto ganado, pero en todos los casos el ganador debe presentar la documentación correspondiente.

Documentos fundamentales



Tiquete original bien diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio

