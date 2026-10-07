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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultado del último sorteo de Paisita Día hoy miércoles 7 de octubre de 2026

Resultado del último sorteo de Paisita Día hoy miércoles 7 de octubre de 2026

Cada día, pasado el mediodía, se juega el chance Paisita Día. Aquí puede revisar el número que salió favorecido en el sorteo de hoy, miércoles 7 de octubre de 2026.

El chance Paisita Día, un clásico de las apuestas en Antioquia, juega todos los días.
El chance Paisita Día, un clásico de las apuestas en Antioquia, juega todos los días.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

Con un nombre que rinde tributo a la cultura paisa, Paisita Día figura entre los chances más reconocidos de Antioquia y cuenta con miles de seguidores en todo el país. Los sorteos se emiten por Teleantioquia, de modo que los apostadores pueden ver en directo el resultado oficial.

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Número ganador de Paisita Día

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Imagen del logo del chance Chontico Día.
Juegos de azar

Chontico Día hoy miércoles 7 de octubre de 2026, conozca el resultado del último sorteo

Gráfico dorado con el texto "Sorteo El Dorado Resultados", balotas numeradas y un sol en la esquina superior derecha
Juegos de azar

Resultado Dorado Mañana hoy, miércoles 7 de octubre de 2026: números ganadores

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El número que resultó ganador en el chance Paisita Día de este miércoles 7 de octubre de 2026 es el (resultado en breve). ¡Felicitaciones a quienes acertaron! Se aconseja confirmar en el punto de venta autorizado si el tiquete coincide con el resultado oficial.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

Los apostadores pueden sumar desde 2025 una quinta balota o número adicional. Esta modalidad incrementa el valor del premio cuando, además, se aciertan las demás cifras del sorteo.

Las apuestas van desde $500 hasta $25.000. Para llevarse el premio mayor, el número elegido debe coincidir exactamente con el resultado oficial, y las cifras deben estar en el mismo orden, de izquierda a derecha.

Vea el sorteo en vivo aquí:

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A qué hora juega Paisita Día

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El sorteo se realiza a diario, aunque el horario varía según el día. De lunes a sábado se juega a la 1:00 p. m.; los domingos y festivos, a las 2:00 p. m.

Cómo se juega el chance

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Existen varias modalidades de apuesta. El premio depende de cuántas cifras se acierten y de si coinciden en el orden del resultado oficial.

  • Cuatro cifras directo o superpleno: se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.
  • Combinado cuatro cifras: se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: se aciertan las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado tres cifras: se aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: se aciertan las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o uña: se acierta solo la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El trámite varía según el monto ganado, pero en todos los casos el ganador debe presentar la documentación correspondiente.

Documentos fundamentales

  • Tiquete original bien diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio

  • Premios menores a 48 UVT: solo se exigen los documentos básicos.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se debe llenar y entregar el Formato SIPLAFT, que se obtiene en el Punto de Venta (PDV).
  • Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar también una certificación bancaria con vigencia máxima de 30 días, a nombre de quien diligenció el tiquete. En estos casos, el premio se consigna por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
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Paisita día

Resultados del chance

Chances y Loterías

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