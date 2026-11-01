Resultado del último sorteo de Sinuano Noche hoy 1 de noviembre de 2026

El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar con mayor presencia entre los apostadores de la región Caribe colombiana. Cada jornada, los participantes esperan el resultado oficial para comprobar si sus números coinciden con alguna de las combinaciones premiadas.

Número ganador del Sinuano Noche de hoy

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El resultado del sorteo de este domingo 1 de noviembre de 2026 es el 5192 - 3. Una vez se conozcan las cifras oficiales, los jugadores podrán revisar sus tiquetes y comprobar si obtuvieron algún premio.

Número ganador: 5192

Dos últimas cifras: 92

Tres últimas cifras: 192

La quinta balota: 3

Los resultados pueden consultarse en los canales autorizados y en los puntos de venta oficiales.

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¿Qué es la quinta balota del Sinuano Noche?

La quinta balota es una cifra adicional que complementa el resultado principal del sorteo. Esta modalidad, incorporada durante 2025, amplió las posibilidades de participación al incluir una opción adicional para quienes buscan acertar nuevas combinaciones.

Su resultado se consulta junto con el número ganador y forma parte de la información que los apostadores deben revisar después de cada sorteo.

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¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche realiza sus sorteos todos los días a las 8:30 p. m. Los resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

Los interesados pueden apostar desde $500 hasta $25.000, según la modalidad que elijan y el monto que deseen jugar.

¿Cuáles son las modalidades de apuesta?

El juego cuenta con seis modalidades, que se diferencian por la cantidad de cifras que deben coincidir con el resultado oficial:

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Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden.

Combinado de cuatro cifras: permite ganar si se aciertan las cuatro cifras, sin importar su orden.

Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras: premia el acierto de las tres últimas cifras, sin importar su ubicación.

Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos cifras finales.

Una cifra o uña: requiere acertar únicamente la última cifra del resultado.

¿Cómo reclamar los premios del Sinuano Noche?

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar los documentos exigidos por el operador:

Tiquete original correctamente diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:

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Premios inferiores a 48 UVT: se deben presentar los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos habituales, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

Premios superiores a 182 UVT: se requiere la documentación básica, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria expedida en los últimos 30 días.

La consulta del resultado oficial y la revisión de las condiciones de cada modalidad permiten a los participantes comprobar sus aciertos y conocer los requisitos para reclamar un eventual premio.

