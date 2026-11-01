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Super Astro Luna hoy 1 de noviembre de 2026 consulte el número y signo ganador

El Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, incluidos domingos y festivos. Este domingo 1 de noviembre de 2026, los jugadores pueden consultar el resultado y verificar si acertaron la combinación de cuatro cifras y el signo zodiacal.

Logo del chance Astro Luna.
Logo del chance Astro Luna. Foto creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2026

El chance Super Astro Luna es uno de los juegos de azar que cuenta con una dinámica diferente a la de los chances tradicionales. Para participar, cada apostador debe elegir un número de cuatro cifras y uno de los doce signos zodiacales. La combinación determina quiénes pueden acceder a los premios.

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Número ganador del Super Astro Luna de hoy

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El resultado del sorteo de este domingo 1 de noviembre de 2026 es el 8882 - Virgo. Los participantes podrán comparar las cifras y el signo anunciados con los datos registrados en sus tiquetes.

  • Número ganador: 8882
  • Dos últimas cifras: 82
  • Tres últimas cifras: 882
  • Signo zodiacal: Virgo
Resultado Astro Luna.

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Los resultados oficiales se pueden consultar después de cada sorteo a través de los canales autorizados.

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¿A qué hora juega Super Astro Luna?

El Super Astro Luna tiene sorteos diarios, pero el horario cambia según el día de la semana:

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  • Lunes a viernes: 10:40 p. m.
  • Sábados: 10:42 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Los apostadores pueden revisar el resultado una vez finalizada la jornada correspondiente.

¿Cómo se juega Super Astro Luna?

Para participar, cada jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, que puede estar entre el 0000 y el 9999, y uno de los doce signos del zodiaco:

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  • Aries
  • Tauro
  • Géminis
  • Cáncer
  • Leo
  • Virgo
  • Libra
  • Escorpión
  • Sagitario
  • Capricornio
  • Acuario
  • Piscis

El premio mayor se obtiene cuando coinciden tanto el número como el signo zodiacal elegidos con los anunciados en el resultado oficial.

¿Cuáles son las modalidades de apuesta?

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Una de las alternativas disponibles consiste en jugar un mismo número con los doce signos zodiacales. Esta opción permite participar con todas las posibilidades de signo para la cifra seleccionada.

Además, cada tiquete admite hasta cuatro apuestas diferentes, por lo que los jugadores pueden registrar varias combinaciones de números y signos en una misma compra.

¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

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El valor de las apuestas depende del monto que decida invertir cada participante. Los límites establecidos son:

  • Apuesta mínima: $500.
  • Apuesta máxima: $10.000.

Estos valores permiten elegir cuánto jugar en cada combinación, de acuerdo con el presupuesto de cada persona.

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¿Cómo verificar los resultados del Super Astro Luna?

Después de cada sorteo, los participantes deben revisar el tiquete y comparar el número y el signo seleccionados con los resultados oficiales publicados por los canales autorizados.

Esta comprobación permite confirmar si la combinación obtuvo algún premio y, en caso de resultar ganadora, conocer los pasos necesarios para iniciar el proceso de cobro.

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