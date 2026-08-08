Resultado Lotería de Santander, sorteo sábado 8 de agosto de 2026: premio mayor y secos

La Lotería de Santander realizó en la noche del sábado 8 de agosto de 2026 el sorteo 5082, en el que puso en juego un premio mayor de $6.500 millones, además de una amplia lista de premios secos para los apostadores en todo el país. En esta oportunidad, el premio mayor fue para el número 7191 de la serie 178.

Premios secos de la Lotería de Santander sorteo 5082

Aquí tienes los resultados organizados de la Lotería de Santander, Sorteo 5082 jugado el 8 de agosto de 2026:

Seco de $700 millones

Número 1063 – Serie 057

Secos de $500 millones

Número 2743 – Serie 287

Número 3585 – Serie 029

Secos de $300 millones

Número 4566 – Serie 253

Número 4821 – Serie 294

Número 8057 – Serie 161

Secos de $200 millones

Número 2551 – Serie 099

Número 2792 – Serie 229

Número 4647 – Serie 333

Número 5769 – Serie 248

Secos de $100 millones

Número 1439 – Serie 159

Número 3472 – Serie 052

Número 3485 – Serie 240

Número 4448 – Serie 262

Número 5034 – Serie 155

Número 7184 – Serie 302

Número 9896 – Serie 049

Secos de $50 millones

Número 1417 – Serie 041

Número 3310 – Serie 231

Número 4126 – Serie 033

Número 4949 – Serie 180

Número 5482 – Serie 000

Número 7192 – Serie 201

Número 8458 – Serie 252

Secos de $20 millones

Número 1185 – Serie 167

Número 2135 – Serie 155

Número 2375 – Serie 261

Número 3807 – Serie 166

Número 4682 – Serie 233

Número 5492 – Serie 169

Número 5940 – Serie 085

Número 6246 – Serie 082

Número 8723 – Serie 048

Número 9048 – Serie 135

Secos de $10 millones

Número 0062 – Serie 203

Número 1687 – Serie 273

Número 2453 – Serie 291

Número 2628 – Serie 123

Número 3039 – Serie 023

Número 4575 – Serie 115

Número 6153 – Serie 090

Número 6216 – Serie 156

Número 6470 – Serie 193

Número 6512 – Serie 169

Número 6538 – Serie 131

Número 8030 – Serie 053

Número 8118 – Serie 321

Número 9589 – Serie 335

Número 9734 – Serie 284

Secos de $5 millones

Número 0182 – Serie 164

Número 0189 – Serie 228

Número 0509 – Serie 132

Número 0558 – Serie 133

Número 1351 – Serie 239

Número 1627 – Serie 277

Número 1992 – Serie 282

Número 3788 – Serie 306

Número 3956 – Serie 122

Número 4166 – Serie 320

Número 4696 – Serie 325

Número 4791 – Serie 228

Número 4877 – Serie 010

Número 5970 – Serie 171

Número 6570 – Serie 226

Número 6652 – Serie 088

Número 7612 – Serie 309

Número 8619 – Serie 251

Número 9770 – Serie 179

Número 9774 – Serie 078

Promocional: ¡Gana con serie!

Número 1674 – Serie 272

Resultado Lotería de Santander, sorteo sábado 8 de agosto de 2026.

Recomendaciones para reclamar un premio

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Antes de iniciar el proceso de reclamación, la Lotería de Santander recomienda verificar cuidadosamente el billete. Es indispensable confirmar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales y consultar el acta del sorteo a través de los canales oficiales de la entidad.

Asimismo, los premios deben reclamarse únicamente en los puntos de pago autorizados, siguiendo los procedimientos establecidos por la organización.

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería de Santander?

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El próximo sorteo de la Lotería de Santander se llevará a cabo el viernes 7 de agosto de 2026. En esa fecha, los jugadores volverán a competir por el premio mayor de $6.500 millones, además de los diferentes premios secos que hacen parte del plan de premios de este tradicional juego de azar.

Quienes deseen consultar nuevamente los resultados o revivir la transmisión del sorteo también podrán hacerlo a través de los canales oficiales de la Lotería de Santander.