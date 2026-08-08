Resultado Lotería de Santander, sorteo sábado 8 de agosto de 2026: premio mayor y secos

La Lotería de Santander realizó en la noche del sábado 8 de agosto de 2026 el sorteo 5082, en el que puso en juego un premio mayor de $6.500 millones, además de una amplia lista de premios secos para los apostadores en todo el país. En esta oportunidad, el premio mayor fue para el número 7191 de la serie 178.
Premios secos de la Lotería de Santander sorteo 5082
Aquí tienes los resultados organizados de la Lotería de Santander, Sorteo 5082 jugado el 8 de agosto de 2026:
Seco de $700 millones
- Número 1063 – Serie 057
Secos de $500 millones
- Número 2743 – Serie 287
- Número 3585 – Serie 029
Secos de $300 millones
- Número 4566 – Serie 253
- Número 4821 – Serie 294
- Número 8057 – Serie 161
Secos de $200 millones
- Número 2551 – Serie 099
- Número 2792 – Serie 229
- Número 4647 – Serie 333
- Número 5769 – Serie 248
Secos de $100 millones
- Número 1439 – Serie 159
- Número 3472 – Serie 052
- Número 3485 – Serie 240
- Número 4448 – Serie 262
- Número 5034 – Serie 155
- Número 7184 – Serie 302
- Número 9896 – Serie 049
Secos de $50 millones
- Número 1417 – Serie 041
- Número 3310 – Serie 231
- Número 4126 – Serie 033
- Número 4949 – Serie 180
- Número 5482 – Serie 000
- Número 7192 – Serie 201
- Número 8458 – Serie 252
Secos de $20 millones
- Número 1185 – Serie 167
- Número 2135 – Serie 155
- Número 2375 – Serie 261
- Número 3807 – Serie 166
- Número 4682 – Serie 233
- Número 5492 – Serie 169
- Número 5940 – Serie 085
- Número 6246 – Serie 082
- Número 8723 – Serie 048
- Número 9048 – Serie 135
Secos de $10 millones
- Número 0062 – Serie 203
- Número 1687 – Serie 273
- Número 2453 – Serie 291
- Número 2628 – Serie 123
- Número 3039 – Serie 023
- Número 4575 – Serie 115
- Número 6153 – Serie 090
- Número 6216 – Serie 156
- Número 6470 – Serie 193
- Número 6512 – Serie 169
- Número 6538 – Serie 131
- Número 8030 – Serie 053
- Número 8118 – Serie 321
- Número 9589 – Serie 335
- Número 9734 – Serie 284
Secos de $5 millones
- Número 0182 – Serie 164
- Número 0189 – Serie 228
- Número 0509 – Serie 132
- Número 0558 – Serie 133
- Número 1351 – Serie 239
- Número 1627 – Serie 277
- Número 1992 – Serie 282
- Número 3788 – Serie 306
- Número 3956 – Serie 122
- Número 4166 – Serie 320
- Número 4696 – Serie 325
- Número 4791 – Serie 228
- Número 4877 – Serie 010
- Número 5970 – Serie 171
- Número 6570 – Serie 226
- Número 6652 – Serie 088
- Número 7612 – Serie 309
- Número 8619 – Serie 251
- Número 9770 – Serie 179
- Número 9774 – Serie 078
Promocional: ¡Gana con serie!
- Número 1674 – Serie 272
Recomendaciones para reclamar un premio
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Antes de iniciar el proceso de reclamación, la Lotería de Santander recomienda verificar cuidadosamente el billete. Es indispensable confirmar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales y consultar el acta del sorteo a través de los canales oficiales de la entidad.
Asimismo, los premios deben reclamarse únicamente en los puntos de pago autorizados, siguiendo los procedimientos establecidos por la organización.
¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería de Santander?
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El próximo sorteo de la Lotería de Santander se llevará a cabo el viernes 7 de agosto de 2026. En esa fecha, los jugadores volverán a competir por el premio mayor de $6.500 millones, además de los diferentes premios secos que hacen parte del plan de premios de este tradicional juego de azar.
Quienes deseen consultar nuevamente los resultados o revivir la transmisión del sorteo también podrán hacerlo a través de los canales oficiales de la Lotería de Santander.