Resultado Lotería del Quindío, sorteo hoy jueves 12 de noviembre de 2026

La Lotería del Quindío realizó el sorteo número 3024 durante la noche del jueves 12 de noviembre de 2026. En esta jornada, los jugadores conocieron el resultado del premio mayor, que correspondió al número en minutos.

Premios secos de la Lotería del Quindío

Además del premio mayor, la Lotería del Quindío entregó 37 premios secos que van desde los $10 millones hasta los $200 millones.

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¿Cuándo juega la Lotería del Quindío?

La Lotería del Quindío realiza sus sorteos todos los jueves a las 10:30 p. m. Durante cada jornada se anuncian los resultados del premio mayor y de los premios secos contemplados en el plan de premios.

Para consultar los resultados, los participantes pueden acudir a los canales oficiales de la lotería y a las transmisiones autorizadas. Es importante revisar cuidadosamente el número de cuatro cifras y la serie del billete para confirmar si coinciden con alguno de los resultados ganadores.



También pueden consultar la transmisión del sorteo en el siguiente video:

¿Cómo jugar la Lotería del Quindío?

Quienes deseen participar en los sorteos de la Lotería del Quindío deben seguir estos pasos:



Elegir el número: seleccionar un número de cuatro cifras y una serie autorizada. Comprar el billete: adquirirlo a través de un lotero, en puntos de venta autorizados de Gana/Paga Todo o mediante los canales digitales oficiales de la lotería. Comprar una fracción: elegir entre el billete completo y una de sus fracciones disponibles. Si resulta ganador, el premio se entrega proporcionalmente a la participación adquirida.

Después de cada sorteo, se recomienda verificar los resultados por medio de fuentes oficiales y conservar el billete o la fracción para facilitar el proceso de reclamación de cualquier premio.