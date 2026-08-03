Resultado Lotería del Tolima del lunes 3 de agosto de 2026

La Lotería del Tolima realizó el sorteo número xxxx la noche de este lunes 3 de agosto de 2026, en el que miles de apostadores participaron por un premio mayor de $3.000 millones y otros incentivos entregados a través de los secos.

Premio Mayor de la Lotería del Tolima

El premio mayor de la Lotería del Tolima del lunes 3 de agosto de 2026 fue para el número xxxx.

El ganador recibirá un premio de $3.000 millones.

El billete de la Lotería del Tolima tiene un valor de $12.000 e incluye tres fracciones de $4.000 cada una. Puede adquirirse en los puntos Gana Gana y en más de 10.000 puntos autorizados del país, entre ellos establecimientos de Efecty, Gelsa y Codesa.

Este tradicional juego de azar se sortea todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que el lunes sea festivo, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario. La transmisión puede seguirse en el canal P&C de Ibagué y en la página oficial de Facebook de la Lotería del Tolima.

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Ganadores de los secos de la Lotería del Tolima

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Además del premio mayor, el sorteo entregó diferentes premios mediante los secos, por lo que los jugadores deben revisar cuidadosamente su billete para comprobar si resultaron favorecidos.

A continuación se publica la imagen oficial del resultado del sorteo xxxx de la Lotería del Tolima. Se recomienda comparar el número y la serie del billete con la información oficial para verificar si obtuvo alguno de los premios entregados en esta edición.

¿Cómo se pagan los premios de la Lotería del Tolima?

Para reclamar un premio de la Lotería del Tolima, el ganador debe presentar el billete o la fracción, ya sea en formato físico o virtual, en las instalaciones de la entidad o en la agencia distribuidora donde fue vendido el número ganador, información que aparece registrada en el billete.

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Las aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero o en la agencia distribuidora.

Si el premio es inferior a $5 millones, el ganador debe diligenciar sus datos personales al respaldo del billete y presentar una copia de la cédula de ciudadanía.

Cuando el premio es superior a $5 millones, además del billete y el documento de identidad, se debe diligenciar el formato de identificación de ganadores y el formato de verificación de datos, así como presentar el RUT y una certificación de cuenta bancaria, ya que la Lotería del Tolima realiza el desembolso únicamente mediante transferencia bancaria.