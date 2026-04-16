Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, jueves 16 de abril de 2026

El chance Super Astro Sol se mantiene como una de las opciones más llamativas entre los juegos de azar en Colombia. Su propuesta combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo que añade un componente adicional frente a otras modalidades tradicionales y aumenta el interés de los apostadores.



Resultado del Super Astro Sol hoy, jueves 16 de abril de 2026

Para el jueves 16 de abril de 2026, el resultado del Super Astro Sol fue el en minutos. Como es habitual, se recomienda a los participantes verificar su tiquete con un vendedor autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo jugar al Super Astro Sol

Esta modalidad se destaca por su mecánica sencilla, lo que permite una participación rápida y práctica. Para jugar, los usuarios deben seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y elegir uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Además, existe la opción de apostar el número con “Todos los signos”, lo que permite participar sin depender de uno en particular. El jugador también puede definir el valor de su apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete, ampliando así las combinaciones posibles.



Cuánto cuesta jugar

El Super Astro Sol es una alternativa accesible para diferentes presupuestos, con un rango de apuestas que facilita la participación:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Se recomienda realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados para garantizar la validez del tiquete.



Cómo reclamar un premio

En caso de resultar ganador, el premio debe reclamarse en un punto autorizado, presentando la documentación requerida.

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia del documento

Requisitos según el monto del premio:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

solo se requieren los documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT Mayor a 182 UVT: se debe presentar certificación bancaria vigente y el pago se realiza mediante transferencia

Gracias a su dinámica diferente, facilidad de participación y opciones claras para el cobro de premios, el Super Astro Sol continúa consolidándose como una alternativa atractiva para quienes buscan probar suerte en Colombia.