Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, sábado 28 de marzo de 2026

El chance Super Astro Sol se ha consolidado como una de las modalidades más llamativas en Colombia, al combinar un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo que añade un componente adicional de emoción para los jugadores.



Número ganador del Super Astro Sol hoy, sábado 28 de marzo de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 28 de marzo de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo jugar al Super Astro Sol

Esta modalidad se caracteriza por su mecánica sencilla, que permite participar de forma rápida y práctica. Para jugar, los participantes deben:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

Optar por la opción “Todos los signos” si desean jugar el número sin depender de uno específico.

Definir el valor de la apuesta.

Realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Esto permite probar varias combinaciones en una sola apuesta, ampliando las posibilidades dentro del juego.



Cuánto cuesta jugar

El Super Astro Sol ofrece un rango de apuesta accesible para distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Se aconseja realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados para garantizar la validez del tiquete.



Cómo reclamar un premio

En caso de resultar ganador, el premio debe reclamarse en un punto autorizado, cumpliendo con ciertos requisitos básicos:

Documentos necesarios:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia del documento.

Según el valor del premio:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT.

diligenciar el formulario SIPLAFT. Mayor a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente. El pago se realiza mediante transferencia.

Con estas condiciones, los jugadores pueden conocer cómo participar, revisar los resultados y seguir el proceso adecuado para reclamar sus premios en el Super Astro Sol de manera segura y confiable.