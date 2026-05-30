Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, sábado 30 de mayo de 2026

El Super Astro Sol continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia gracias a su formato, que combina números y signos zodiacales dentro de una misma apuesta. Esta dinámica ha despertado el interés de miles de jugadores que diariamente esperan los resultados oficiales para conocer si acertaron la combinación ganadora.

Su presencia a nivel nacional y la facilidad para participar han permitido que este sorteo mantenga una importante acogida entre quienes buscan alternativas diferentes a los chances tradicionales.

Resultado del Super Astro Sol hoy, sábado 30 de mayo de 2026

El resultado oficial del Super Astro Sol, juego de cobertura nacional en Colombia, para este sábado 30 de mayo de 2026 dejó como ganadora la combinación 4913 Sagitario. Desde nuestra entidad felicitamos al afortunado ganador e invitamos a todos los participantes a verificar su tiquete en puntos autorizados o distribuidores oficiales para confirmar si obtuvieron algún premio.



Resultado completo del sorteo



Número ganador: 4913

Dos últimas cifras: 13

Tres últimas cifras: 913

Signo zodiacal: Sagitario



La organización recomendó validar los resultados únicamente en medios oficiales y conservar el comprobante de apuesta en buen estado para cualquier trámite relacionado con el cobro de premios.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

La mecánica de este juego permite a los participantes crear diferentes combinaciones mediante la selección de números y signos zodiacales.

Publicidad

Para participar es necesario:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco. Utilizar la opción “Todos los signos” para ampliar las posibilidades de juego. Definir el valor de la apuesta y la cantidad de jugadas que se desean registrar.

Esta modalidad brinda diferentes alternativas para que cada jugador participe según sus preferencias.

Valor de las apuestas

El Super Astro Sol ofrece montos accesibles para distintos perfiles de jugadores.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Las autoridades recomiendan realizar las apuestas únicamente en establecimientos autorizados para garantizar la validez del tiquete.

Publicidad

Requisitos para reclamar premios

Los ganadores deberán presentar la documentación requerida para iniciar el proceso de pago correspondiente.

Documentos básicos



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT : requieren únicamente la documentación básica.

: requieren únicamente la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: deben presentar una certificación bancaria vigente y el pago se realiza mediante transferencia.

Estas condiciones permiten validar la identidad de los ganadores y garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la entrega de premios.

Con resultados diarios, una dinámica innovadora y diferentes posibilidades de juego, el Super Astro Sol continúa siendo una de las opciones más consultadas por los aficionados a los juegos de azar en Colombia.