Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy 9 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares del país, conquistando a miles de apostadores con su mezcla entre el chance tradicional y la magia del zodiaco.

Cada sorteo une un número de cuatro cifras con uno de los doce signos zodiacales, ofreciendo una experiencia llena de emoción, intuición y buena fortuna.

El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 8 de octubre de 2025 es el (en minutos).¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

El éxito del Super Astro Sol radica en su mecánica simple y accesible, pensada tanto para jugadores expertos como para quienes apuestan por primera vez. Para participar, solo se deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Activar la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos simultáneamente. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., ofreciendo más oportunidades para tentar la suerte.



Valores de apuesta

El Super Astro Sol es un juego flexible y asequible, ideal para diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, garantizando seguridad y facilidad para todos los jugadores.



Cómo reclamar un premio

Cuando la suerte acompaña, reclamar el premio es muy sencillo. Los ganadores deben presentarse en un punto autorizado con:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, se solicitan algunos requisitos adicionales:

