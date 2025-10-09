Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy 9 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares del país, conquistando a miles de apostadores con su mezcla entre el chance tradicional y la magia del zodiaco.
Cada sorteo une un número de cuatro cifras con uno de los doce signos zodiacales, ofreciendo una experiencia llena de emoción, intuición y buena fortuna.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 8 de octubre de 2025 es el (en minutos).¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- Signo zodiacal:
Cómo se juega el Super Astro Sol
El éxito del Super Astro Sol radica en su mecánica simple y accesible, pensada tanto para jugadores expertos como para quienes apuestan por primera vez. Para participar, solo se deben seguir estos pasos:
- Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.
- Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
- Activar la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos simultáneamente.
- Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.
Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., ofreciendo más oportunidades para tentar la suerte.
Valores de apuesta
El Super Astro Sol es un juego flexible y asequible, ideal para diferentes presupuestos:
- Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.
- Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.
Los tiquetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, garantizando seguridad y facilidad para todos los jugadores.
Cómo reclamar un premio
Cuando la suerte acompaña, reclamar el premio es muy sencillo. Los ganadores deben presentarse en un punto autorizado con:
- El tiquete original en buen estado.
- El documento de identidad original y una fotocopia legible.
Según el valor del premio, se solicitan algunos requisitos adicionales:
- Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: se debe anexar el Formato SIPLAFT diligenciado.
- Mayores a 182 UVT: se requieren los documentos básicos, una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días), y el pago se efectúa mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles.