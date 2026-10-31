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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultados Baloto y Revancha: sorteo sábado 31 de octubre de 2026

Resultados Baloto y Revancha: sorteo sábado 31 de octubre de 2026

Todos los resultados del sorteo 2.729 de Baloto y Revancha en Colombia del sábado 31 de octubre de 2026. Consulte la combinación ganadora, la tabla de aciertos y los nuevos acumulados.

Baloto y Revancha.
Baloto y Revancha.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de oct, 2026

El sábado 31 de octubre de 2026, la empresa encargada de la operación llevó a cabo el sorteo número 2.729 de Baloto y Revancha. En la transmisión oficial se dieron a conocer las combinaciones ganadoras de ambos juegos, así como los premios correspondientes a los participantes que acertaron sus apuestas en diferentes regiones de Colombia.

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Combinación ganadora del Baloto

Los billetes impresos con los siguientes números obtuvieron los principales reconocimientos del juego tradicional:

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  • Números de la suerte: XX - XX - XX - XX - XX (en minutos)
  • Súper Balota (SB): XX

Combinación ganadora de Revancha

Para la modalidad alternativa, las balotas extraídas determinaron el siguiente resultado:

  • Números de la suerte: XX - XX - XX - XX - XX
  • Súper Balota (SB): XX

¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Participar en Baloto y Revancha es un proceso sencillo. Para realizar una apuesta, los jugadores deben seleccionar cinco números diferentes entre el 1 y el 43, sin repetir ninguno, y elegir una Superbalota entre el 1 y el 16. Esta combinación será la que les permitirá participar por los premios acumulados que ofrece el juego.

Por su parte, quienes deseen participar también en Revancha pueden hacerlo utilizando los mismos números seleccionados para Baloto. Para ello, deben pagar un valor adicional de $3.000, IVA incluido, con el que tendrán la oportunidad de competir por el acumulado multimillonario de esta modalidad. Es importante tener en cuenta que para jugar Revancha es obligatorio realizar primero una apuesta en Baloto.

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Próximo sorteo programado

  • Fecha del evento: Lunes 2 de noviembre de 2026.
  • Bolsa conjunta en juego: Más de $22.400 millones de pesos entre ambas modalidades.
  • Puntos de venta: Redes autorizadas de SuperGIROS, SuRed y plataformas digitales oficiales en línea.
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