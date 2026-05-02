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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados Baloto y Revancha, último sorteo hoy, sábado 2 de mayo de 2026

Resultados Baloto y Revancha, último sorteo hoy, sábado 2 de mayo de 2026

Consulte los resultados oficiales del Baloto y Revancha del sábado 2 de mayo de 2026. Conozca los números ganadores, premios y nuevos acumulados.

Baloto y Revancha.
Baloto y Revancha.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de may, 2026

El sorteo 2.651 de Baloto y Revancha, realizado el sábado 2 de mayo de 2026 en Colombia, dejó nuevos resultados que mantienen la expectativa entre los jugadores. Los acumulados continúan creciendo para el siguiente sorteo programado el lunes 3 de mayo.

Resultados Baloto: números ganadores del 2 de mayo de 2026

Por su parte, el Baloto tradicional arrojó como números ganadores: en minutos.

Resultados Revancha: números ganadores del 2 de mayo de 2026

En la modalidad Revancha, los números sorteados fueron: en minutos.

Baloto, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, continúa consolidándose como una de las principales opciones de apuesta gracias a sus altos premios acumulados y frecuencia de sorteos.

El próximo sorteo se realizará el lunes 3 de mayo de 2026, donde los jugadores tendrán una nueva oportunidad de aspirar a los millonarios premios que siguen en juego.

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