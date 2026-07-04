Resultados de la Lotería de Boyacá este sábado 4 de julio de 2026: número ganador del sorteo 4631

La Lotería de Boyacá juega este sábado 4 de juliode 2026 su sorteo 4631, el juego de azar más importante del fin de semana en Colombia. Miles de apostadores en todo el país esperan conocer los resultados oficiales para verificar si son los nuevos millonarios con el millonario plan de premios que ofrece la entidad.

Premio mayor de la Lotería de Boyacá hoy: sorteo 4631

El premio mayor de la Lotería de Boyacá ofrece una bolsa principal de $15.000 millones de pesos. El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de hoy, sábado 4 de julio, es:

Número: (en minutos)

Serie:

El juego se realiza habitualmente sobre las 10:30 p. m. y se transmite en vivo. A continuación, podrá revisar el número favorecido de la noche.

Resultados completos y premios secos de la Lotería de Boyacá

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Además del premio mayor, el sorteo 4631 distribuye múltiples millones en el territorio nacional a través de sus tradicionales premios secos y aproximaciones.

La entidad recomienda a todos los compradores revisar detalladamente cada una de las fracciones de su billete. Los resultados de los secos principales de la noche son:

¿Qué hacer y cómo reclamar si gana la Lotería de Boyacá?

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Si su número coincide con alguno de los premios del sorteo 4631, debe tener en cuenta el protocolo oficial de la empresa para efectuar el cobro de forma segura.

Para premios superiores a los $10 millones de pesos o el premio mayor, el ganador debe presentarse directamente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en la calle 19 N.° 9-35, piso 3, en la ciudad de Tunja, Boyacá.

Si el apostador favorecido se encuentra en una ciudad diferente a Tunja, puede dirigirse a las oficinas distribuidoras autorizadas en su región para recibir la asesoría legal y el trámite de radicación del billete.

Para los premios menores a $10 millones de pesos, el dinero puede ser cobrado directamente en los puntos de venta de confianza, agencias distribuidoras locales o mediante las plataformas digitales autorizadas por la entidad.

Requisitos obligatorios para el cobro del premio