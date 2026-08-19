Resultados de la Lotería de Manizales, último sorteo hoy miércoles 19 de agosto de 2026

La Lotería de Manizales realizó el miércoles, 19 de agosto de 2026, el sorteo número 4969. El premio mayor quedó en manos del número XXXX, serie XXX, que se convirtió en el boleto ganador del principal premio de la noche.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor, el sorteo entregó diferentes premios secos, con montos que alcanzaron los $300 millones. Estos fueron los principales resultados:

¿Cómo saber si ganó un billete de la Lotería de Manizales?

Para comprobar si un billete resultó ganador, los jugadores deben comparar tanto el número como la serie de su boleto con los resultados oficiales del sorteo.

También es recomendable consultar la imagen oficial de los resultados, ya que permite verificar con mayor precisión los números, las series y los respectivos premios.



¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza habitualmente sus sorteos los miércoles en horario nocturno, generalmente entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m.

No obstante, la programación puede cambiar debido a fechas especiales o decisiones de la organización. Por ello, los jugadores deben consultar los canales oficiales de la Lotería de Manizales para confirmar la fecha y hora del próximo sorteo.