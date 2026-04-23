Resultados de las loterías de Bogotá, Quindío, MiLoto y ColorLoto del 23 de abril de 2026

El jueves 23 de abril de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia, entre ellos la Lotería de Bogotá, la Lotería del Quindío, MiLoto y ColorLoto. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos.



Premio mayor de la Lotería de Bogotá – Sorteo 2843

El gran protagonista de la noche fue el número: XXXX de la serie XXX, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.



Premio Mayor de la Lotería del Quindío

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Quindío de este jueves 23 de abril de 2025 es el: XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!



MiLoto, ganadores sorteo 23 de abril

Durante el sorteo 486, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: X - X - X - X - X. Un participante logró acertar las cinco cifras y se llevó los 160 millones de pesos. (Vea la noticia aquí)



Resultados ColorLoto del 23 de abril de 2026

Los resultados oficiales de ColorLoto del 23 de abril arrojaron la siguiente combinación de seis balotas: