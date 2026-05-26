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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados de las loterías de la Cruz Roja, Huila y MiLoto del martes 26 de mayo de 2026

Resultados de las loterías de la Cruz Roja, Huila y MiLoto del martes 26 de mayo de 2026

Conozca los números ganadores de los principales sorteos del 26 de mayo, donde las loterías de la Cruz Roja y del Huila entregaron premios mayores de hasta $15.000 millones.

Loterías de la Cruz Roja y Huila - MiLoto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de may, 2026

El martes 26 de mayo de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia; entre ellos, la Lotería de la Cruz Roja y la del Huila, además de MiLoto. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos.

Premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja del 26 de mayo

El gran protagonista de la noche fue el número 10000 de la serie 133, correspondiente al premio mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

Premio mayor de la Lotería del Huila (Sorteo 4758)

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El número ganador del premio mayor de la Lotería del Huila de este martes, 26 de mayo de 2026, es el 8673 de la serie 076. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2 mil millones!

Resultados de la Lotería del Huila - 26 de mayo.jpg

Resultado de MiLoto - 26 de mayo

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El sorteo de MiLoto dio a conocer las balotas correspondientes al resultado oficial de la jornada. La combinación ganadora estuvo conformada por los números 01 - 27 - 35 - 06 - 08. En esta ocasión, no se registraron ganadores del premio mayor, por lo que el acumulado continúa en aumento para el próximo sorteo.

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