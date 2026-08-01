Resultados Lotería de Boyacá, 1 de agosto de 2026: números ganadores, premio mayor y secos

Este sábado 1 de agosto de 2026 se lleva a cabo el esperado sorteo número 4635 de la Lotería de Boyacá, una de las loterías más importantes y tradicionales de Colombia. Con un espectacular Premio Mayor de 15.000 millones de pesos y un millonario plan de premios secos, miles de colombianos esperan convertirse en los nuevos millonarios del país.

¿En qué cayó la Lotería de Boyacá anoche?

El premio principal de la Lotería de Boyacá asciende a la billonaria cifra de $15.000 millones de pesos. A continuación, los datos del boleto ganador de la noche:



Premio Mayor ($15.000 Millones): (a espera del sorteo)

Serie:

Resultados completos y premios secos de la Lotería de Boyacá

Además del premio mayor, el sorteo 4635 distribuye múltiples millones en el territorio nacional a través de sus tradicionales premios secos y aproximaciones. La entidad recomienda a todos los compradores revisar detalladamente cada una de las fracciones de su billete. Los resultados de los secos principales de la noche son:



(a espera del sorteo)

Con el fin de que los participantes verifiquen sus resultados, la Lotería de Boyacá difundió en sus canales oficiales la infografía del sorteo 4635. La imagen detalla tanto el Premio Mayor de $15.000 millones como la lista completa de los premios secos jugados la noche del 9 de julio de 2026.

(a espera del sorteo)

Lotería de Boyacá en VIVO