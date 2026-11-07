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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultados Lotería del Cauca: resultado del último sorteo sábado 7 de noviembre

Resultados Lotería del Cauca: resultado del último sorteo sábado 7 de noviembre

La Lotería del Cauca realizó el sorteo 2636 este sábado 7 de noviembre de 2026. Miles de personas esperan llevarse el premio mayor de $8.000 millones.

Lotería del Cauca (6).jpg
Lotería del Cauca.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de nov, 2026

La Lotería del Cauca realizó el sábado 7 de noviembre de 2026 su sorteo número 2636, con un Premio Mayor de $8.000 millones de pesos. El número que resultó ganador del máximo premio fue el: XXXX, de la serie XXX, según los resultados de la jornada. (en minutos)

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El sorteo se llevó a cabo a las 11:00 p. m., en el horario acostumbrado de la entidad. Tras conocerse los números ganadores, los jugadores pueden revisar los resultados y compararlos con los datos de sus billetes para verificar si fueron favorecidos con alguno de los premios.

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Resultados oficiales de la Lotería del Cauca hoy

La imagen que acompaña esta información contiene el listado de premios correspondientes al sorteo 2636 de la Lotería del Cauca, realizado el 7 de noviembre de 2026. Allí se pueden consultar los datos del Premio Mayor de $8.000 millones, además de los números ganadores de los premios secos que se entregaron durante la jornada.
(a espera del sorteo)

Se recomienda revisar cuidadosamente el número y la serie del billete, así como verificar la información en los canales oficiales de la Lotería del Cauca para confirmar cualquier premio obtenido.

¿Cómo jugar la Lotería del Cauca?

Para participar en la Lotería del Cauca, los interesados pueden adquirir sus billetes a través de los cientos de distribuidores disponibles en diferentes lugares del país. La entidad cuenta con una amplia red de puntos de venta para facilitar la compra y la participación en sus sorteos, cuyo plan de premios incluye un Premio Mayor de $8.000 millones, además de premios secos, premios Extra Chance Patojos de $6 millones y múltiples aproximaciones.

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Los jugadores pueden consultar los distribuidores autorizados y verificar las condiciones de participación en los canales oficiales de la Lotería del Cauca.

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¿Cómo cobrar el premio de la Lotería del Cauca?

Los ganadores de la Lotería del Cauca pueden reclamar sus premios de acuerdo con el monto obtenido. Las aproximaciones pueden cambiarse o cobrarse con el lotero de confianza, mientras que los premios secos pueden reclamarse ante un distribuidor autorizado. Para premios superiores a $2.360.000, se aplica una retención en la fuente del 20% y se deben presentar documentos como el RUT y la cédula.

En el caso del Premio Mayor, el ganador debe acudir a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete ganador, RUT, cédula y certificación bancaria para iniciar el proceso de verificación y pago.

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