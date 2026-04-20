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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados loterías de Cundinamarca, Tolima, Baloto, MiLoto y ColorLoto del 20 de abril de 2026

Resultados loterías de Cundinamarca, Tolima, Baloto, MiLoto y ColorLoto del 20 de abril de 2026

Conozca los números ganadores de los principales sorteos del 20 de abril, donde las loterías de Cundinamarca y Tolima, y Baloto, entre otros, entregaron premios mayores de hasta $15.000 millones.

Loterías de Cundinamarca, Tolima, ColorLoto y MiLoto.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de abr, 2026

El lunes 20 de abril de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia, entre ellos la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima, MiLoto, ColorLoto y Baloto. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteo.

Premio mayor de la Lotería de Cundinamarca

El gran protagonista de la noche fue el número XXXX de la serie XXX. correspondiente al Premio Mayor de $6.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

Premio Mayor de la Lotería del Tolima del sorteo 4166

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Tolima de este lunes, 20 de abril de 2026 es el: XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $3.500 millones!

Resultados MiLoto 20 de abril

Durante el sorteo 499, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: X - X - X - X - X. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.

Resultados ColorLoto del 20 de abril de 2026: sorteo 164

Los resultados oficiales arrojaron la siguiente combinación de seis balotas:

Baloto y Revancha: nuevos acumulados

  • Baloto: Los números fueron X - X - X - X - X, junto con la Superbalota XX. Aunque no hubo ganador del gran acumulado en estos sorteos, se registraron más de 8.000 ganadores en categorías menores.
  • Revancha: Los números ganadores fueron X - X - X - X - X, junto con la Superbalota XX.
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