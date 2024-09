Revise todos los aciertos de su Baloto, podría llevarse buena plata sin ganar acumulado

Cada semana, miles de colombianos participan en el Baloto con la esperanza de acertar los números que les cambiarán la vida. Pero más allá de la expectativa de ganar el premio mayor, existen múltiples categorías de premios que a menudo pasan desapercibidas. No es raro escuchar historias de personas que ganaron sumas importantes sin saberlo, simplemente porque no revisaron sus números con detenimiento.

Si le atina a 5, 4, 3 o 2 números de la suerte, se puede ganar buenos premios. Sin embargo, si solo le pega a la Superbalota, se reembolsarán los $5.700 que costó el tarjetón. Aquí más detalles de lo que se podría llevar con el Plan de premios Baloto:



1 Acierto: no hay premio.

1 Acierto + Superbalota: reembolso del costo del boleto, que son $5.700.

2 Aciertos: no hay premio.

2 Aciertos + Superbalota: en promedio, alrededor de $10.337.

3 Aciertos: en promedio, alrededor de $10.397.

3 Aciertos + Superbalota: en promedio, alrededor de $47.547.

4 Aciertos: en promedio, alrededor de $137.752.

4 Aciertos + Superbalota: en promedio, alrededor de $2.063.667.

5 Aciertos: en promedio, alrededor de $33.886.364.

5 Aciertos + Superbalota: premio Mayor, a partir de $4.000 millones.

Revisar sus aciertos en el Baloto no solo es fundamental para asegurase de no perderse el premio, sino también para reclamarlo dentro de los plazos establecidos. Los premios no reclamados representan millones de pesos que se pierden cada año, ya que muchos jugadores no verifican sus tiquetes o no son conscientes de los premios secundarios.

Por ello, siempre se recomienda guardar el tiquete en un lugar seguro y, tras cada sorteo, verificar los números ganadores en las fuentes oficiales. Además, gracias a las plataformas digitales, hoy en día es más fácil consultar los resultados desde la comodidad del hogar, lo que elimina cualquier excusa para no estar al tanto de los aciertos.

En resumen, jugar al Baloto es una experiencia emocionante que puede ofrecer grandes recompensas, pero es responsabilidad de cada jugador revisar los resultados para no perder la oportunidad de recibir lo que, por derecho, le corresponde.