Sinuano Día: resultado del último sorteo de hoy, lunes 27 de julio de 2026

El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más reconocidos de la Costa Caribe colombiana, con gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Cada día reúne a miles de apostadores que esperan acertar el número ganador.

Número ganador de Sinuano Día

El resultado del chance Sinuano Día de este lunes 27 de julio de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique su tiquete con el vendedor o en un punto autorizado para confirmar si obtuvo un premio.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los jugadores tienen la opción de incluir una quinta balota o número adicional, una modalidad que permite aumentar las ganancias al acertar esta cifra junto con otras del resultado oficial.

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, las cifras apostadas deben coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. A continuación, puede seguir la transmisión en vivo.

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¿A qué hora juega Sinuano Día?

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El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m.. El resultado oficial puede consultarse pocos minutos después de finalizar el sorteo.

¿Cómo se juega el chance?

El chance ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparezcan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

El proceso para reclamar un premio depende del valor ganado, aunque existen documentos que son obligatorios para todos los casos.

Documentos básicos:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:

