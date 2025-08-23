Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Sinuano Día resultado del último sorteo hoy 23 de agosto de 2025 de 2025

El chance Sinuano Día juega todos los días a las 2:30 p.m. Consulte aquí el número ganador del sorteo del sábado 23 de agosto de 2025

Sinuano Día
Sinuano Día
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 23, 2025 12:44 p. m.

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más representativos de la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Su trayectoria lo ha convertido en un referente para quienes disfrutan apostar a la suerte cada tarde. Vea aquí la transmisión en vivo del sorteo:

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado, 23 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día se realiza todos los días, y sus resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m..

¿Cómo se juega el Sinuano Día?

Este juego ofrece diversas modalidades para que cada participante elija la forma de apostar:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): Acierta las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: Coincide con las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: Acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Tres cifras combinado: Coincide con las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras (pata): Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra (uña): Acierta la última cifra sorteada.

¿Cuánto cuesta participar?

Las apuestas del Sinuano Día son accesibles para todos los bolsillos:

  • Apuesta mínima: $500 pesos.
  • Apuesta máxima: $25.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio?

El proceso de cobro varía según el monto del premio, pero existen documentos básicos que siempre son obligatorios:

  • Tiquete original sin enmendaduras ni tachones.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

A estos requisitos se suman otros según el valor del premio (expresado en UVT):

  • Menor a 48 UVT: Solo documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: Además, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.
  • Mayor a 182 UVT: También se exige una certificación bancaria vigente (máximo 30 días) a nombre del ganador. El pago se realiza mediante transferencia en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
