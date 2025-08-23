Sinuano Día resultado del último sorteo hoy 23 de agosto de 2025 de 2025

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más representativos de la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.
Su trayectoria lo ha convertido en un referente para quienes disfrutan apostar a la suerte cada tarde. Vea aquí la transmisión en vivo del sorteo:
El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado, 23 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- La quinta:
¿A qué hora se juega el Sinuano Día?
El Sinuano Día se realiza todos los días, y sus resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m..
¿Cómo se juega el Sinuano Día?
Este juego ofrece diversas modalidades para que cada participante elija la forma de apostar:
- Cuatro cifras directo (superpleno): Acierta las cuatro cifras en el orden exacto.
- Cuatro cifras combinado: Coincide con las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: Acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Tres cifras combinado: Coincide con las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras (pata): Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
- Una cifra (uña): Acierta la última cifra sorteada.
¿Cuánto cuesta participar?
Las apuestas del Sinuano Día son accesibles para todos los bolsillos:
- Apuesta mínima: $500 pesos.
- Apuesta máxima: $25.000 pesos.
¿Qué se necesita para reclamar un premio?
El proceso de cobro varía según el monto del premio, pero existen documentos básicos que siempre son obligatorios:
- Tiquete original sin enmendaduras ni tachones.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
A estos requisitos se suman otros según el valor del premio (expresado en UVT):
- Menor a 48 UVT: Solo documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: Además, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.
- Mayor a 182 UVT: También se exige una certificación bancaria vigente (máximo 30 días) a nombre del ganador. El pago se realiza mediante transferencia en un plazo aproximado de ocho días hábiles.