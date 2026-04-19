Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, domingo 19 de abril de 2026

El chance Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe colombiana. Su frecuencia diaria y la rápida publicación de resultados permiten a los apostadores saber en poco tiempo si acertaron, lo que lo convierte en una alternativa habitual para quienes participan en este tipo de sorteos.



Resultado del Sinuano Día hoy, domingo 19 de abril de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día para este domingo 19 de abril de 2026 fue el en minutos. La organización felicitó a los ganadores y recomendó confirmar el resultado con un vendedor autorizado para validar el premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Sinuano Día

El sorteo se realiza todos los días a las 2:30 p. m.. Minutos después, los resultados oficiales se publican a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los jugadores consultar de forma rápida y confiable si su número fue ganador.



Cómo jugar el chance Sinuano Día

El Sinuano Día cuenta con varias modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a diferentes estrategias y niveles de riesgo. El valor del premio depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Principales modalidades:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto

acertar el número completo en el orden exacto 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden

acertar las cuatro cifras en cualquier orden 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

acertar las cifras sin importar el orden 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas opciones permiten elegir entre premios más altos o aumentar las probabilidades de acierto con apuestas más sencillas.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

El proceso de cobro depende del valor ganado, aunque en todos los casos se deben presentar los documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el monto del premio:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

solo se requieren los documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta

diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta Mayor a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles

Gracias a sus sorteos diarios, la variedad de modalidades y un proceso claro para reclamar premios, el Sinuano Día continúa posicionándose como una de las opciones preferidas por los apostadores en la región Caribe colombiana.