Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 18 de abril de 2026

El chance Sinuano Día se posiciona como uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe colombiana. Su frecuencia diaria y la rápida divulgación de resultados permiten a los apostadores verificar en poco tiempo si su número fue ganador, consolidándolo como una opción recurrente dentro de este tipo de sorteos.



Resultado del Sinuano Día hoy, sábado 18 de abril de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día para este sábado 18 de abril de 2026 fue el 1775 - 5. La organización felicitó a los ganadores y recomendó confirmar el resultado con un vendedor autorizado para validar el premio.

Número ganador: 1775

Dos últimas cifras: 75

Tres últimas cifras: 775

La quinta: 5

Horario del sorteo Sinuano Día

El sorteo se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Minutos después, los resultados oficiales se publican a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que facilita una consulta ágil y confiable para los participantes.



Cómo jugar el chance Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece distintas modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a diferentes estrategias y niveles de riesgo. El valor del premio depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Las principales opciones son:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas alternativas permiten optar por premios más altos o aumentar las probabilidades de acierto mediante apuestas más simples.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque en todos los casos se deben presentar los documentos básicos requeridos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el valor del premio:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta

Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y condiciones claras para el cobro de premios, el Sinuano Día se mantiene como una de las alternativas más utilizadas por los apostadores en la región Caribe colombiana.