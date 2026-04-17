Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, viernes 17 de abril de 2026

El chance Sinuano Día se consolida como uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe colombiana, gracias a su frecuencia diaria y a la rápida publicación de resultados.



Resultado del Sinuano Día hoy, viernes 17 de abril de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día para este viernes 17 de abril de 2026 fue el en minutos. La organización felicitó a los ganadores y recomendó confirmar el resultado con un vendedor autorizado para validar el premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Sinuano Día

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Minutos después de su ejecución, los resultados oficiales son divulgados a través de canales autorizados y puntos de venta, facilitando una consulta ágil y confiable para los participantes.



Cómo jugar el chance Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece diversas modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a diferentes estrategias y niveles de riesgo. El monto del premio depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del orden en que estas coincidan con el resultado oficial.

Entre las principales opciones se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas alternativas permiten a los jugadores optar por premios más altos o aumentar las probabilidades de acierto mediante apuestas más simples.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

El proceso para reclamar un premio varía según el monto obtenido. En todos los casos, es obligatorio presentar la documentación básica requerida:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta

Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (con máximo 30 días de expedición). El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y condiciones claras para el cobro de premios, el Sinuano Día se mantiene como una de las alternativas más utilizadas por los apostadores en la región Caribe colombiana.