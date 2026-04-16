Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, jueves 16 de abril de 2026

El chance Sinuano Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe colombiana. Su frecuencia diaria y la rápida publicación de resultados oficiales lo mantienen como una alternativa popular entre quienes siguen de cerca este tipo de sorteos.



Resultado del Sinuano Día jueves 16 de abril de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día para este jueves 16 de abril de 2026 fue el en minutos. La organización felicitó a los ganadores y recomendó confirmar el resultado con un vendedor autorizado para validar el premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Sinuano Día

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m.

Minutos después del juego, los resultados oficiales se publican en canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los apostadores revisar rápidamente si su número fue favorecido.



Cómo jugar el chance Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece diferentes modalidades de apuesta que se ajustan a distintos niveles de riesgo. El valor del premio depende de cuántas cifras coincidan y del orden en que aparezcan.

Las modalidades principales son:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en orden exacto

acertar el número completo en orden exacto 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden

acertar las cuatro cifras en cualquier orden 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

acertar las cifras sin importar el orden 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas opciones permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto con apuestas más sencillas.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

El proceso de cobro depende del valor del premio, aunque en todos los casos se debe presentar la documentación básica.



Documentos obligatorios:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el monto ganado:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

solo se requieren los documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente con máximo 30 días de expedición. El pago se realiza por transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles

Con sorteos diarios, varias modalidades de apuesta y un sistema claro para reclamar premios, el Sinuano Día sigue siendo una de las opciones preferidas por los apostadores en la región Caribe de Colombia.