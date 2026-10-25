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Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy domingo 25 de octubre de 2026

El chance Sinuano Día juega todos los días a las 2:30 p. m. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy domingo 25 de octubre de 2026.

Sinuano Día
Sinuano Día
Foto: ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de oct, 2026

El chance Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe colombiana.

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Resultado del Sinuano Día hoy, domingo 25 de octubre de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 25 de octubre de 2026 es el 6918 - 4 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Los jugadores deben verificar con su vendedor si el tiquete corresponde al número ganador.

  • Número ganador: 6918
  • Dos últimas cifras: 18
  • Tres últimas cifras: 918
  • La quinta: 4

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Horario del sorteo Sinuano Día

El Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p. m.. Minutos después del sorteo, los resultados oficiales se publican a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los apostadores verificar sus jugadas de manera rápida y confiable.

Cómo jugar el chance Sinuano Día

Este juego ofrece diversas modalidades de apuesta que se ajustan a diferentes estrategias. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Entre las principales opciones se encuentran:

  • 4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto
  • 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden
  • 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto
  • 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden
  • 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto
  • 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas modalidades permiten optar por premios más altos o aumentar las probabilidades de acierto con apuestas más simples.

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Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque en todos los casos se deben presentar documentos básicos:

  • Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras
  • Documento de identidad original
  • Fotocopia legible del documento de identidad

Según el valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:

  • Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos
  • Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT
  • Mayor a 182 UVT: se debe presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y un proceso claro para reclamar premios, el Sinuano Día se mantiene como una de las alternativas más utilizadas por los apostadores en la región Caribe colombiana.

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