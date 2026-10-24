Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 24 de octubre de 2026

El Sinuano Día es uno de los juegos de chance reconocidos en la región Caribe colombiana. Sus resultados despiertan el interés de los participantes que buscan comprobar si las cifras de sus tiquetes coinciden con la combinación ganadora de cada jornada.

Resultado del Sinuano Día hoy, 24 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 24 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Se recomienda consultar las cifras en los canales autorizados y conservar el tiquete en buen estado para facilitar su validación.



¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza diariamente a las 2:30 p. m. Una vez termina la jornada, los resultados se publican mediante los canales autorizados y los puntos de venta habilitados, donde los participantes pueden verificar sus apuestas.

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Cómo jugar el chance Sinuano Día

Los jugadores pueden elegir entre varias modalidades de apuesta, de acuerdo con la cantidad de cifras que desean acertar y el orden en el que deben aparecer:



Cuatro cifras directo o superpleno : requiere acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

: requiere acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su orden. Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en la secuencia correcta.

exige acertar las tres últimas cifras en la secuencia correcta. Tres cifras combinado: consiste en acertar las tres últimas cifras, sin importar el orden.

consiste en acertar las tres últimas cifras, sin importar el orden. Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente.

se deben acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente. Una cifra o uña: permite ganar al acertar la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

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El valor de la apuesta depende de la cantidad que cada participante decida jugar, dentro de los límites establecidos para este chance:



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Antes de participar, se recomienda revisar las condiciones de la modalidad elegida y conservar el comprobante para consultar los resultados oficiales.

Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

Quienes obtengan un premio deben presentar la documentación necesaria para validar su apuesta. Los documentos básicos son:

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El tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

El documento de identidad original.

Una copia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: solo requieren la documentación básica.

solo requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, además de presentar los documentos solicitados.

es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, además de presentar los documentos solicitados. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez finalice la validación correspondiente.

El Sinuano Día continúa entre las opciones de chance consultadas en la región Caribe. Los participantes pueden verificar sus apuestas con los resultados oficiales y seguir las instrucciones del operador autorizado para reclamar un eventual premio.