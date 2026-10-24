Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy sábado 24 de octubre de 2026

La Caribeña Día es uno de los chances populares de la región Caribe colombiana. Sus resultados son consultados por jugadores que buscan comprobar si las cifras de sus tiquetes coinciden con la combinación ganadora y si tienen derecho a reclamar un premio.

Resultado del Caribeña Día hoy, 24 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 24 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Se recomienda consultar los resultados en los canales autorizados y conservar el tiquete en buen estado para facilitar su validación.



¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El sorteo de la Caribeña Día se realiza diariamente a las 2:30 p. m. Una vez finaliza la jornada, los resultados se publican a través de los canales autorizados y los puntos de venta habilitados para que los participantes puedan verificar sus apuestas.

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Cómo jugar el chance Caribeña Día

Los jugadores pueden elegir entre distintas modalidades de apuesta, según la cantidad de cifras que quieran acertar y el orden en el que deben aparecer:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en la secuencia correcta.

exige acertar las tres últimas cifras en la secuencia correcta. Tres cifras combinado: se deben acertar las tres últimas cifras, sin importar su orden.

se deben acertar las tres últimas cifras, sin importar su orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente.

consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente. Una cifra o uña: se gana al acertar la última cifra del resultado.

¿Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día?

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El valor de la apuesta depende de la cantidad que cada persona decida jugar, dentro de los límites establecidos para este chance:



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Antes de participar, es importante revisar las condiciones de la modalidad elegida y conservar el tiquete para consultar los resultados oficiales.

Cómo reclamar premios del Caribeña Día

Quienes obtengan un premio deben presentar los documentos necesarios para verificar la apuesta. La documentación básica incluye:



El tiquete original diligenciado correctamente, en buen estado y sin alteraciones.

El documento de identidad original.

Una copia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios inferiores a 48 UVT: solo requieren la documentación básica.

solo requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, además de presentar los documentos solicitados.

es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, además de presentar los documentos solicitados. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez finalice la validación correspondiente.

La Caribeña Día mantiene su presencia entre los jugadores de la región Caribe. Para consultar las cifras ganadoras y reclamar un eventual premio, se recomienda verificar la información oficial y seguir las indicaciones del operador autorizado.