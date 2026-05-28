Sinuano Día resultado del último sorteo hoy jueves 28 de mayo de 2026

El chance Sinuano Día sigue consolidándose como uno de los sorteos más consultados por los aficionados a los juegos de azar en Colombia, especialmente en la región Caribe, donde miles de jugadores esperan cada tarde las cifras oficiales para conocer si su apuesta resultó ganadora.

Gracias a sus diferentes modalidades de juego y a la posibilidad de participar con montos accesibles, este sorteo continúa siendo una de las opciones preferidas por quienes buscan probar suerte diariamente.

Resultado del Sinuano Día hoy

El chance Sinuano Día ya entregó su resultado oficial para este jueves 28 de mayo de 2026. El número ganador fue (en minutos). Los jugadores pueden revisar sus tiquetes en puntos autorizados para comprobar si obtuvieron premio.



Resultado completo del sorteo



Número ganador: (en minutos)

Últimas dos cifras: (en minutos)

Últimas tres cifras: (en minutos)

Quinta balota: (en minutos)

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Una vez finaliza el juego, las cifras ganadoras son publicadas a través de canales oficiales y puntos autorizados para que los jugadores puedan consultar rápidamente los resultados.

Cómo jugar el chance Sinuano Día

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El Sinuano Día ofrece distintas modalidades de apuesta, permitiendo que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su estrategia o nivel de riesgo. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Modalidades de juego



4 cifras directo o superpleno: consiste en acertar el número completo en el orden exacto.

consiste en acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: permite ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

permite ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: premia a quienes acierten las tres últimas cifras en el orden correcto.

premia a quienes acierten las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: las cifras pueden coincidir sin importar el orden.

las cifras pueden coincidir sin importar el orden. 2 cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras exactas.

se deben acertar las dos últimas cifras exactas. 1 cifra o uña: corresponde a acertar únicamente la última cifra del sorteo.

Estas alternativas hacen que el Sinuano Día sea una opción atractiva para quienes buscan premios altos o mayores probabilidades de acierto.

Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

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El proceso de reclamación depende del valor del premio obtenido, aunque existen documentos básicos que deben presentarse en cualquier caso.

Documentos necesarios



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: solo requieren la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: el ganador deberá presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad.

Para premios de mayor valor, el pago generalmente se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar alrededor de ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, múltiples formas de apuesta y opciones de premios para diferentes tipos de jugadores, el Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los chances más populares entre los colombianos.