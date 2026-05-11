Sinuano Día resultado del último sorteo hoy lunes 11 de mayo de 2026

El chance Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en la Costa Caribe colombiana. Tiene una fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de apostadores revisan cada tarde el resultado del sorteo.



Número ganador del chance Sinuano Día hoy 11 de mayo de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 11 de mayo de 2026 es xxxx. Felicitaciones a quienes acertaron en esta jornada. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si resultó premiado.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, este chance permite incluir una quinta balota o número adicional, una modalidad que puede aumentar las ganancias cuando se acierta junto con otras cifras del sorteo.



A qué hora juega Sinuano Día

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Por eso, quienes participan pueden consultar el resultado oficial poco después de esa hora.

Se trata de un juego de suerte en el que los participantes pueden apostar desde $500 hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, las cifras elegidas deben coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el número oficial del sorteo. El resultado también puede seguirse en la transmisión en vivo.



Cómo se juega el chance Sinuano Día

Sinuano Día ofrece varias modalidades de apuesta, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:

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Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano Día

El proceso de reclamación cambia según el valor del premio, aunque existen documentos básicos que siempre deben presentarse.

Documentos obligatorios para cualquier premio:

Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto ganado:

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Premios menores a 48 UVT: solo se exigen los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria expedida con máximo 30 días de anterioridad y a nombre de la persona que diligenció el tiquete.

En los premios superiores a ese monto, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el trámite puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.