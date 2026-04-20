Sinuano Día resultado del último sorteo hoy lunes 20 de abril de 2026

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en la Costa Caribe colombiana, con alta participación en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su popularidad se mantiene por la facilidad de juego y la frecuencia diaria de sus sorteos.
El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 20 de abril de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a quienes acertaron. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
Número ganador: xxxx
Dos últimas cifras: xx
Tres últimas cifras: xxx
La quinta: x
Desde 2025, los apostadores pueden incluir una “quinta balota” o número adicional, que permite aumentar el valor del premio si se acierta junto con las demás cifras.
A qué hora juega Sinuano Día
El sorteo Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., y los resultados pueden consultarse poco después de finalizada la transmisión.
Este chance permite apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el jugador debe acertar el número en el mismo orden en que es anunciado en el sorteo. La transmisión en vivo se puede seguir a continuación:
Cómo se juega el chance
Este juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta, que determinan el premio según el nivel de acierto:
Publicidad
- Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.
- Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.
- Una cifra o uña: acertar la última cifra.
¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?
El proceso de cobro depende del monto ganado, pero existen requisitos básicos que deben cumplirse:
Documentos fundamentales:
- Tiquete original diligenciado correctamente, sin tachones ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Documentos adicionales según el valor del premio:
Publicidad
- Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.
- Mayor a 182 UVT: además de lo anterior, se solicita certificación bancaria reciente a nombre del ganador. El pago se realiza mediante transferencia en un plazo aproximado de 8 días hábiles.