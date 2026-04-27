Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, lunes 27 de abril de 2026

El chance Sinuano Día se consolida como uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe colombiana.



Resultado del Sinuano Día hoy, lunes 27 de abril de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día para este lunes de abril de 2026 fue el (en minutos). La organización felicitó a los ganadores y recomendó confirmar el resultado con un vendedor autorizado para validar el premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Sinuano Día

El sorteo se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Minutos después, los resultados oficiales se publican a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que facilita a los jugadores verificar de manera ágil y confiable si su número resultó ganador.



Cómo jugar el chance Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece diversas modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a diferentes estrategias y niveles de riesgo. El valor del premio depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Principales modalidades:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas alternativas permiten elegir entre premios más altos o aumentar las probabilidades de acierto mediante apuestas más simples.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

El proceso para reclamar un premio varía según el monto ganado, aunque en todos los casos es necesario presentar los documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el valor del premio:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta

Mayor a 182 UVT: es necesario presentar una certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles

Gracias a sus sorteos diarios, la variedad de modalidades y un proceso claro para reclamar premios, el Sinuano Día continúa posicionándose como una de las opciones preferidas por los apostadores en la región Caribe colombiana.