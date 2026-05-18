Sinuano Día resultado del último sorteo hoy lunes festivo 18 de mayo de 2026

Sinuano Día es uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana, con gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico. Este chance se ha convertido en una de las opciones favoritas de miles de apostadores que diariamente prueban su suerte con diferentes modalidades de juego.

Número ganador de Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes festivo 18 de mayo de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a todos los ganadores de esta jornada. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores pueden jugar con la modalidad de “quinta balota” o “número adicional”, una alternativa que permite incrementar las ganancias si se acierta junto con otras cifras del sorteo.

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A qué hora juega Sinuano Día

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días y el resultado oficial puede consultarse después de las 2:30 p. m.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000. Para ganar, el número elegido debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo. Los interesados también pueden seguir la transmisión en vivo del juego.

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Cómo se juega el chance

Este juego cuenta con varias modalidades de apuesta, dependiendo de las cifras acertadas y del orden en el que coincidan:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día

El proceso de reclamación varía según el valor del premio, aunque existen requisitos básicos obligatorios para todos los ganadores.

Documentos fundamentales:

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Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el monto ganado: