Sinuano Día resultado del último sorteo hoy martes 21 de abril de 2026

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más populares en la Costa Caribe colombiana, con fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su dinámica sencilla y su frecuencia diaria lo convierten en una opción habitual para miles de apostadores.



Número ganador de Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 21 de abril de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una “quinta balota” o número adicional, que permite aumentar las probabilidades de obtener premios si coincide con otras cifras del resultado.



A qué hora juega Sinuano Día

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., y los resultados están disponibles poco después de esa hora.

En este juego, los participantes pueden apostar desde $500 hasta $25.000. Para ganar, deben acertar el número en el orden exacto de izquierda a derecha, tal como aparece en el resultado oficial del sorteo. La transmisión puede seguirse en vivo a través de los canales autorizados.



Cómo se juega el chance

Existen diferentes modalidades de apuesta, que determinan el tipo de premio según las cifras acertadas:

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Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o “uña”: acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

El proceso de reclamación depende del valor del premio, pero siempre exige algunos documentos básicos:

Documentos obligatorios:

Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el monto:

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Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formato SIPLAFT en el punto de venta.

Mayor a 182 UVT: presentar certificación bancaria reciente. El pago se realiza mediante transferencia en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

De esta manera, Sinuano Día mantiene reglas claras tanto para participar como para reclamar premios, brindando confianza a quienes juegan diariamente.

