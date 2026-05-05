Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy martes 5 de mayo de 2026

El chance Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en la región Caribe colombiana, con alta participación en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su dinámica sencilla y la frecuencia diaria del sorteo lo mantienen como una opción habitual entre los apostadores.



Resultado del Sinuano Día del 5 de mayo de 2026

En el sorteo realizado el martes 5 de mayo de 2026, la combinación ganadora fue XXXX, cifra clave para la asignación de premios.

Los resultados oficiales se desglosan así:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Se recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente su tiquete con un vendedor autorizado, ya que estos resultados son los únicos válidos para el pago de premios.

Desde 2025, este juego incorporó la opción de una quinta balota, un número adicional que puede aumentar el valor del premio si se acierta junto con las demás cifras.



Horario del sorteo Sinuano Día

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., y sus resultados pueden consultarse poco después a través de los canales oficiales autorizados.

Los apostadores pueden participar con montos que van desde $500 hasta $25.000, y para ganar es necesario que los números coincidan en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial.



Cómo se juega el Sinuano Día

Este chance ofrece diferentes modalidades de apuesta, adaptadas a la cantidad de cifras acertadas y al orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Requisitos para reclamar premios

El proceso de cobro depende del valor del premio, pero existen requisitos básicos que aplican en todos los casos:



Documentos obligatorios:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el monto ganado:



Hasta 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta. Más de 182 UVT: además de lo anterior, se exige certificación bancaria reciente (máximo 30 días) a nombre del ganador.

En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de ocho días hábiles.

De esta manera, el Sinuano Día mantiene su estructura clara y accesible, facilitando la participación diaria y ofreciendo múltiples opciones de premio para los jugadores.