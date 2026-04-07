Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, martes 7 de abril de 2026

El chance Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe colombiana. Su realización diaria y la rápida publicación de resultados permiten a los apostadores conocer en poco tiempo si su número resultó ganador, lo que lo convierte en una opción frecuente para quienes participan en este tipo de sorteos.



Resultado del Sinuano Día hoy, martes 7 de abril de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día para este martes 7 de abril de 2026 fue el (en minutos). La organización felicitó a los ganadores y recomendó confirmar el resultado con un vendedor autorizado para validar el premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Sinuano Día

El sorteo se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p. m. Minutos después, los resultados oficiales se publican a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que facilita una verificación ágil y confiable para los jugadores.



Cómo jugar el chance Sinuano Día

El Sinuano Día cuenta con varias modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a diferentes niveles de riesgo y preferencias. El monto del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Las principales opciones de juego son:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas alternativas permiten participar tanto a quienes buscan premios más altos como a quienes prefieren apuestas más simples con mayores probabilidades de acierto.



Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

El cobro de premios varía según el monto ganado, aunque en todos los casos se exige la presentación de documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

De acuerdo con el valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Mayor a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, diversas modalidades de juego y condiciones claras para el cobro de premios, el Sinuano Día continúa posicionándose como una de las alternativas preferidas por los apostadores en la región Caribe del país.