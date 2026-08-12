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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Sinuano Día resultado del último sorteo hoy miércoles 12 de agosto de 2026

Sinuano Día resultado del último sorteo hoy miércoles 12 de agosto de 2026

El chance Sinuano Día juega todos los días a las 2:30 p. m. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy miércoles 12 de agosto de 2026.

Sinuano Día
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

El chance Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar más populares de la región Caribe colombiana. Con presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico, este sorteo atrae diariamente a miles de apostadores que esperan acertar las cifras ganadoras y obtener alguno de los premios disponibles.

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Número ganador del Sinuano Día hoy, miércoles 8 de 2026

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El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 8 de julio de 2026 es el (resultado en breve) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • La quinta: 

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días y los resultados oficiales suelen estar disponibles después de las 2:30 p. m.

Los apostadores pueden consultar los números ganadores a través de canales autorizados y puntos de venta oficiales pocos minutos después de cada sorteo.

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Cómo jugar el chance Sinuano Día

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Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial.

Las opciones disponibles son:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.
  • Tres cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.
  • Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.
  • Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Para participar, los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida y del valor que deseen invertir.

Requisitos para reclamar un premio

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El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque existen documentos básicos que son obligatorios en todos los casos.

Documentación básica

  • Tiquete original debidamente diligenciado y en buen estado.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el premio

  • Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren los documentos básicos.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación básica, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.
  • Premios superiores a 182 UVT: también es necesario presentar una certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días y a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Gracias a sus sorteos diarios, las diferentes modalidades de juego y la incorporación de la quinta balota, el Sinuano Día continúa consolidándose como una de las opciones de chance más consultadas por los apostadores de la Costa Caribe y de otras regiones del país.

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