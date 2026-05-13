Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, miércoles 13 de mayo de 2026

El chance Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe colombiana, impulsado por sus sorteos diarios y la facilidad con la que los apostadores pueden verificar los resultados oficiales en pocos minutos.



Resultado del Sinuano Día hoy, miércoles 13 de mayo de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día para este miércoles 13 de mayo de 2026 fue el en minutos. La organización felicitó a los ganadores y recomendó confirmar el resultado con un vendedor autorizado para validar el premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m.. Minutos después de cada jornada, los resultados oficiales son publicados a través de canales autorizados y puntos de venta, permitiendo a los jugadores consultar rápidamente si resultaron favorecidos.



Cómo jugar el chance Sinuano Día

El Sinuano Día cuenta con varias modalidades de apuesta que se adaptan a diferentes estrategias y niveles de riesgo. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



4 cifras directo o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto

acertar el número completo en el orden exacto 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden

acertar las cuatro cifras en cualquier orden 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

acertar las cifras sin importar el orden 2 cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto 1 cifra o uña: acertar únicamente la última cifra

Estas opciones permiten elegir entre apuestas con premios más altos o alternativas con mayores probabilidades de acierto.



Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque en todos los casos es necesario presentar algunos documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

solo se requieren los documentos básicos Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT Premios mayores a 182 UVT: es obligatorio presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y un proceso claro para reclamar premios, el Sinuano Día se mantiene como una de las alternativas de chance más utilizadas por los apostadores en Colombia.