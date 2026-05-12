Sinuano Día resultado del último sorteo hoy martes 12 de mayo de 2026

El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana. Tiene gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico, donde miles de personas siguen diariamente los resultados de este tradicional sorteo.



Número ganador de Sinuano Día hoy martes 12 de mayo de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 12 de mayo de 2026 es el xxxx. La organización felicitó a los jugadores afortunados e invitó a revisar cuidadosamente el resultado con el tiquete original.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los jugadores tienen la posibilidad de participar con la “quinta balota” o “número adicional”, una modalidad que permite incrementar las ganancias si se aciertan otras cifras del sorteo de manera simultánea.



¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días y los resultados oficiales se pueden consultar después de las 2:30 p. m.

Los apostadores pueden jugar desde $500 y participar por diferentes premios acertando el número ganador en el orden exacto. Además, el juego cuenta con varias modalidades de apuesta que aumentan las opciones de ganar según la cantidad de cifras acertadas.



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Cómo se juega el chance Sinuano Día

Este chance ofrece diferentes modalidades de apuesta que premian a los jugadores según el número de cifras acertadas y el orden del resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Requisitos para reclamar un premio de Sinuano Día

Las personas ganadoras deben presentar algunos documentos obligatorios para reclamar el premio, dependiendo del monto obtenido.

Documentos básicos para cualquier premio:



Tiquete original diligenciado correctamente y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:

