Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, miércoles 25 de marzo de 2026

El chance Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar con mayor presencia en la región Caribe colombiana.



Número ganador de Sinuano Día hoy, miércoles 25 de marzo

El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 25 de marzo de 2026 es el (en minutos).

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, el juego incorporó una “quinta balota”, un número adicional que amplía las probabilidades de obtener premios de mayor valor cuando se acierta en combinación con las demás cifras. Esta modificación ha impulsado el interés de quienes participan regularmente.



A qué hora juega Sinuano Día

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados suelen publicarse pocos minutos después a través de canales oficiales y puntos de venta autorizados.



Cómo se juega el chance

El chance ofrece distintas modalidades de apuesta, que determinan el monto del premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: se gana al acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: permite ganar al acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: se obtiene premio al acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: se gana si coincide únicamente la última cifra del resultado.

Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano Día

El proceso para reclamar premios varía según el monto ganado, aunque existen requisitos básicos que aplican en todos los casos.

Documentos fundamentales:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentación adicional según el monto (en UVT):

