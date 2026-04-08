Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, miércoles 8 de abril de 2026

El chance Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe colombiana. Su frecuencia diaria y la rápida publicación de resultados permiten a los apostadores verificar en poco tiempo si su número resultó ganador.



Resultado del Sinuano Día hoy, miércoles 8 de abril de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día para este miércoles 8 de abril de 2026 fue el (en minutos). La organización felicitó a los ganadores y recomendó confirmar el resultado con un vendedor autorizado para validar el premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Sinuano Día

El sorteo se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Minutos después, los resultados oficiales son divulgados a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que facilita a los jugadores una consulta ágil y confiable.



Cómo jugar el chance Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece varias modalidades de apuesta que se ajustan a distintos niveles de riesgo y preferencias. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Entre las principales opciones de juego se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades permiten participar tanto a quienes buscan premios más altos como a quienes prefieren apuestas más sencillas con mayores probabilidades de acierto.



Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

El cobro de premios depende del monto ganado, aunque en todos los casos se deben presentar documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Según el valor del premio, se pueden exigir requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Mayor a 182 UVT: se exige una certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y condiciones claras para el cobro de premios, el Sinuano Día continúa consolidándose como una de las alternativas más utilizadas por los apostadores en la región Caribe del país.