Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 1 de agosto de 2026

El chance Sinuano Día continúa siendo uno de los sorteos más representativos de Córdoba y la región Caribe colombiana.

Resultado del Sinuano Día hoy, sábado 1 de agosto de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día para este sábado 1 de agosto de 2026 fue el (en minutos). La organización felicitó a los ganadores y recomendó confirmar el resultado con un vendedor autorizado para validar el premio.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

La entidad operadora recomienda validar los resultados únicamente a través de los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado para facilitar cualquier trámite de reclamación.



¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m.. Al finalizar cada jornada, los resultados oficiales son publicados en los canales autorizados y establecimientos habilitados para que los apostadores puedan consultar rápidamente si su apuesta fue favorecida.

Cómo jugar el chance Sinuano Día

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Este juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta, permitiendo que cada participante escoja la opción que mejor se adapte a su estrategia. El premio dependerá de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad seleccionada.

Modalidades disponibles



4 cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar su posición.

acertar las cuatro cifras sin importar su posición. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras respetando el orden del resultado.

acertar las tres últimas cifras respetando el orden del resultado. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

acertar las tres cifras sin importar el orden. 2 cifras o pata: acertar las dos últimas cifras del número ganador.

acertar las dos últimas cifras del número ganador. 1 cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del sorteo.

Estas alternativas permiten elegir entre mayores premios o más probabilidades de obtener un acierto.

Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

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El procedimiento para cobrar un premio depende del valor obtenido, aunque todos los ganadores deberán presentar la documentación exigida por la entidad operadora.

Documentación necesaria



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.

únicamente requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días. En el caso de premios de mayor cuantía, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con una amplia trayectoria en Córdoba y la región Caribe, sorteos diarios y diversas modalidades de apuesta, el Sinuano Día continúa posicionándose entre los chances favoritos de miles de colombianos que buscan una nueva oportunidad para ganar.