Sinuano Día resultado del último sorteo hoy sábado 16 de agosto de 2025

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales en la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.
Su popularidad crece día a día gracias a la emoción de apostar desde tan solo $500 pesos y la posibilidad de obtener premios significativos.
El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado, 16 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- La quinta:
¿A qué hora juega el Sinuano Día?
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días, y los resultados se publican oficialmente después de las 2:30 p. m.
Modalidades de apuesta
Este chance ofrece distintas formas de jugar, lo que permite obtener premios según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparecen:
- Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en orden exacto.
- Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras en orden exacto.
- Tres cifras combinado: coincidir con las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras directo (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.
- Una cifra directa (uña): acertar la última cifra.
Desde 2025, el juego incluye la opción de la quinta balota o número adicional, que brinda la posibilidad de acceder a premios más altos si se acierta junto con las cifras principales.
Costo de la apuesta
Los jugadores pueden participar con un rango flexible de apuestas:
- Apuesta mínima: $500 pesos.
- Apuesta máxima: $25.000 pesos.
¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?
El procedimiento de cobro depende del monto ganado, pero siempre es indispensable presentar la documentación requerida.
Documentos básicos:
- Tiquete original diligenciado, sin tachaduras ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):
- Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).
- Mayor a 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria (con vigencia máxima de 30 días y a nombre del ganador). El pago en este caso se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de ocho días hábiles.