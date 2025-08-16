Publicidad

Sinuano Día resultado del último sorteo hoy sábado 16 de agosto de 2025

El chance Sinuano Día juega todos los días a las 2:30 p.m. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy, 16 de agosto de 2025.

Redacción BLU Radio
|
agosto 16, 2025 12:49 p. m.

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales en la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Su popularidad crece día a día gracias a la emoción de apostar desde tan solo $500 pesos y la posibilidad de obtener premios significativos. Vea el sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado, 16 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • La quinta: 

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días, y los resultados se publican oficialmente después de las 2:30 p. m.

Modalidades de apuesta

Este chance ofrece distintas formas de jugar, lo que permite obtener premios según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparecen:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras en orden exacto.
  • Tres cifras combinado: coincidir con las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras directo (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.
  • Una cifra directa (uña): acertar la última cifra.

Desde 2025, el juego incluye la opción de la quinta balota o número adicional, que brinda la posibilidad de acceder a premios más altos si se acierta junto con las cifras principales.

Costo de la apuesta

Los jugadores pueden participar con un rango flexible de apuestas:

  • Apuesta mínima: $500 pesos.
  • Apuesta máxima: $25.000 pesos.

¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

El procedimiento de cobro depende del monto ganado, pero siempre es indispensable presentar la documentación requerida.
Documentos básicos:

  • Tiquete original diligenciado, sin tachaduras ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):

  • Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).
  • Mayor a 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria (con vigencia máxima de 30 días y a nombre del ganador). El pago en este caso se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de ocho días hábiles.
