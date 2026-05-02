Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 2 de mayo de 2026

El chance Sinuano Día se mantiene como una de las opciones de juego más populares en la región Caribe colombiana, gracias a sus sorteos diarios y a la facilidad con la que los participantes pueden consultar los resultados oficiales en poco tiempo.



Resultado del Sinuano Día hoy, sábado 2 de mayo de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día para este sábado 2 de mayo de 2026 fue el en minutos. La organización felicitó a los ganadores y recomendó confirmar el resultado con un vendedor autorizado para validar el premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Sinuano Día

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., un horario ya conocido por los jugadores habituales. Minutos después, los resultados oficiales se publican a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que permite una consulta rápida, segura y confiable.



Modalidades de juego del Sinuano Día

Uno de los aspectos que explica su alta popularidad es la variedad de modalidades de apuesta, que se adaptan a diferentes niveles de experiencia y estrategias. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan.

Las principales opciones son:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite elegir entre apuestas de mayor premio o alternativas con más probabilidades de acierto.



Consulta de resultados del Sinuano Día

Los resultados del Sinuano Día se pueden consultar fácilmente pocos minutos después del sorteo. La información se publica en plataformas oficiales y puntos autorizados, lo que garantiza transparencia y evita confusiones entre los apostadores. Esta rapidez en la difusión es uno de los factores más valorados por quienes participan a diario.



Requisitos para reclamar premios

El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque siempre se deben presentar documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Según el valor del premio, se exigen condiciones adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Mayor a 182 UVT: se debe presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de apuesta y reglas claras para reclamar premios, el Sinuano Día continúa consolidándose como una de las alternativas más consultadas dentro del chance en Colombia. Su dinámica ágil y la rapidez en la publicación de resultados lo convierten en una opción atractiva tanto para jugadores frecuentes como ocasionales.