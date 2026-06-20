Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 20 de junio de 2026

El chance Sinuano Día continúa siendo uno de los juegos de azar con mayor tradición en Córdoba y la región Caribe colombiana. Todos los días, miles de apostadores siguen de cerca los resultados oficiales para comprobar si la combinación elegida les permitió llevarse alguno de los premios disponibles.

Resultado del Sinuano Día hoy, sábado 20 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Sinuano Día, tradicional sorteo de Córdoba y la región Caribe, para este sábado 20 de mayo de 2026 dejó como ganador el número 5668-7.



Número ganador: 5668

Dos últimas cifras: 68

Tres últimas cifras: 668

La quinta: 7

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

Este sorteo se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p. m., horario en el que se realiza la extracción oficial de las cifras ganadoras.

Una vez concluido el sorteo, los resultados son publicados en medios autorizados y establecimientos oficiales para que los jugadores puedan realizar la verificación correspondiente.

Cómo jugar el chance Sinuano Día

Los participantes cuentan con varias modalidades de apuesta que les permiten escoger entre mayores premios o más oportunidades de acierto, según sus preferencias.

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Modalidades disponibles



4 cifras directas o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

se gana al acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinadas: premia a quienes coinciden con las cuatro cifras sin importar la posición.

premia a quienes coinciden con las cuatro cifras sin importar la posición. 3 cifras directas: consiste en acertar las tres últimas cifras respetando el orden oficial.

consiste en acertar las tres últimas cifras respetando el orden oficial. 3 cifras combinadas: permite ganar cuando las cifras coinciden, aunque aparezcan en diferente orden.

permite ganar cuando las cifras coinciden, aunque aparezcan en diferente orden. 2 cifras o pata: corresponde a acertar las dos últimas cifras del resultado.

corresponde a acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra o uña: premia a quienes aciertan únicamente la cifra final del sorteo.

Estas opciones ofrecen distintas alternativas para que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia.

Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

El cobro de premios está sujeto a la presentación de algunos documentos básicos y requisitos adicionales según el monto obtenido.

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Documentación necesaria



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.

únicamente requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente expedida con máximo 30 días de anterioridad.

En premios de mayor cuantía, el pago suele efectuarse mediante transferencia bancaria y el trámite puede tomar aproximadamente ocho días hábiles.

Con una amplia trayectoria en la región Caribe, diferentes formas de apostar y sorteos diarios, el Sinuano Día continúa siendo una de las opciones preferidas por los colombianos que buscan probar suerte cada día.