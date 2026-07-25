Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 25 de julio de 2026

El chance Sinuano Día sigue consolidándose como uno de los sorteos de mayor tradición en Córdoba y la región Caribe colombiana.

Resultado del Sinuano Día hoy, sábado 25 de julio de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 25 de julio de 2026 es el: (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p. m.. Una vez finaliza la jornada, los resultados oficiales son publicados en los medios autorizados y puntos de venta para que los jugadores puedan verificar rápidamente su apuesta.

Cómo jugar el chance Sinuano Día

Este juego ofrece distintas modalidades para adaptarse a las preferencias de cada participante. El monto del premio dependerá del tipo de apuesta realizada y de la cantidad de cifras acertadas en el resultado oficial.

Modalidades disponibles



4 cifras directo o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras respetando el orden del sorteo.

acertar las tres últimas cifras respetando el orden del sorteo. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar la posición.

acertar las tres cifras sin importar la posición. 2 cifras o pata: acertar las dos últimas cifras del número ganador.

acertar las dos últimas cifras del número ganador. 1 cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Cada una de estas modalidades ofrece alternativas para quienes prefieren buscar premios mayores o aumentar sus posibilidades de acierto.

Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

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El procedimiento para cobrar un premio varía de acuerdo con el valor obtenido, aunque en todos los casos será necesario presentar la documentación exigida por la entidad operadora.

Documentación necesaria



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.Cuando se trate de premios de mayor valor, el desembolso se realiza mediante transferencia bancaria y el trámite puede tardar cerca de ocho días hábiles.

Gracias a sus sorteos diarios, la variedad de modalidades de juego y su trayectoria en Córdoba y la región Caribe, el Sinuano Día continúa posicionándose entre los chances más consultados por los colombianos que buscan una nueva oportunidad para ganar.