Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 3 de octubre de 2026

El Sinuano Día es uno de los chances más conocidos de la región Caribe y cuenta con diferentes modalidades de apuesta. Los participantes pueden elegir números de una a cuatro cifras según la jugada que prefieran.

Resultado del Sinuano Día hoy, sábado 3 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 3 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día realiza su sorteo diariamente a las 2:30 p. m. Una vez se lleva a cabo, los resultados son publicados poco después mediante los canales autorizados y puntos de venta.

Los participantes pueden consultar la información oficial y comparar el resultado con los números registrados en sus tiquetes.

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Cómo jugar el chance Sinuano Día

El Sinuano Día cuenta con varias modalidades de apuesta, según la cantidad de cifras que el jugador decida seleccionar:



4 cifras directo (superpleno): se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden. 4 cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. 3 cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente. 3 cifras combinado: se deben acertar las últimas tres cifras, sin importar su orden.

se deben acertar las últimas tres cifras, sin importar su orden. 2 cifras (pata): se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden.

se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden. 1 cifra (uña): se debe acertar la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

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El valor mínimo para jugar el Sinuano Día es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000.

Cada participante puede elegir la modalidad que prefiera y definir el valor de su apuesta dentro de los límites establecidos.

Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

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Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad original y una copia legible del mismo.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Premios inferiores a 48 UVT: se debe presentar la documentación básica.

se debe presentar la documentación básica. Premios de 48 a 181 UVT: además de los documentos requeridos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos requeridos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días, junto con la documentación solicitada. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

El Sinuano Día mantiene una presencia importante en la región Caribe y ofrece diferentes modalidades para participar en sus sorteos diarios.