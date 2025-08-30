Sinuano Día resultado del último sorteo hoy sábado 30 de agosto de 2025

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y populares de la Costa Caribe colombiana, con gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Su formato sencillo y accesible lo ha convertido en la opción favorita de miles de jugadores que buscan tentar la suerte cada tarde. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 30 de agosto de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Desde este año, los apostadores tienen la opción de incluir la quinta balota, un número adicional que aumenta las posibilidades de obtener mayores premios si coincide con otras cifras apostadas.



¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo se realiza todos los días, y los resultados oficiales se publican poco después de las 2:30 p. m.



Modalidades de juego del Sinuano Día

El juego ofrece diversas formas de apostar, lo que permite ajustar la estrategia según la cantidad de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acierto de las cuatro cifras en el orden exacto.

Acierto de las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: Acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: Acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.

Acierto de las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: Acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: Acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

Acierto de las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: Acierto de la última cifra del sorteo.

Valor de la apuesta

El Sinuano Día es accesible para todos los presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $25.000 pesos

Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio del Sinuano Día, es necesario presentar documentos básicos:



Tiquete original en buen estado (sin tachones ni enmendaduras).

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el monto del premio (expresado en UVT), se aplican requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: Solo documentos básicos.

Solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: Además, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta.

Además, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta. Mayor a 182 UVT: Se requiere una certificación bancaria vigente (máximo 30 días, a nombre del titular del tiquete). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Sinuano Día sigue siendo uno de los chances más emocionantes de Colombia, ofreciendo múltiples formas de ganar y manteniendo viva la tradición del juego en la Costa Caribe.