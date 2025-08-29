Sinuano Día resultado del último sorteo hoy viernes 29 de agosto de 2025

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos en la Costa Caribe colombiana, con gran popularidad en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su formato sencillo y accesible lo ha convertido en la elección preferida de miles de jugadores que buscan tentar la suerte cada tarde.

Este chance permite apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, y para ganar, el número apostado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

Número ganador del Sinuano Día – Viernes, 29 de agosto de 2025

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Recuerde verificar su tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si es acreedor al premio.

Desde este año, los jugadores también tienen la opción de incluir la “quinta balota”, un número adicional que puede incrementar significativamente las ganancias al ser acertado junto con las demás cifras.



¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días, y los resultados oficiales se publican poco después de las 2:30 p. m.



Modalidades de juego del chance Sinuano Día

El atractivo del Sinuano Día radica en que ofrece varias formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el orden de aparición:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto de las cuatro cifras en el orden exacto.

acierto de las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: aci erto de las tres últimas cifras en orden exacto.

erto de las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

acierto de las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acierto de la última cifra del sorteo.

¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

El proceso para reclamar un premio varía según el valor ganado, pero siempre es indispensable presentar ciertos documentos.



Documentos básicos:

Tiquete original en buen estado (sin tachones ni enmendaduras).

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio (en UVT):

Menor a 48 UVT: solo se necesitan los documentos básicos.

solo se necesitan los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: además, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

además, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta. Mayor a 182 UVT: se requiere una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días y a nombre del titular del tiquete). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo de aproximadamente 8 días hábiles.

El Sinuano Día sigue consolidándose como uno de los chances más emocionantes de Colombia, ofreciendo múltiples formas de ganar y manteniendo viva la tradición del juego en la Costa Caribe.